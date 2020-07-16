أسرار الصحف ليوم الخميس 16 تموز 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تساءلت مصادر على صلة بملفات الطاقة، خصوصاً شراء المشتقات النفطية عن سبب تجاهل وزير الطاقة للعرض الإيراني ببيع المشتقات بالليرة اللبنانية بما يؤمن حاجات الكهرباء والأسواق، خصوصاً أن تفادي تعرّض الدولة لعقوبات أميركية ممكن بإعلان الحكومة منح الأفضلية لشراء المشتقات من الشركات الراغبة باستيرادها بالليرة اللبنانية شرط تسديد الرسوم المتوجبة وتتحمل الشركات عندها تبعات العقوبات.

كواليس

تتحدث مصادر أممية معنية بملف اليمن أن إيجابيات تتبلور لاستئناف مساعي المبعوث الأممي من بوابة فرعية تمثلها ناقلة النفط صافر وصيانتها والتفاهمات التي تنشأ على هوامش الاتفاق الخاص بالناقلة والذي يطال مرفأ الحديدة ويمكن أن يشكل مدخلاً لما هو أوسع بخصوص مطار صنعاء خصوصاً أن المرفأ والمطار يعقدان المبادرة الأممية.

















نداء الوطن: خفايا

يتّجه نقيب إحدى المهن الى تقديم شكوى ضد وزير معني بعد قرارات أخيرة تؤثر على مرفق محلي.

ترجّح أوساط موالية أن تشهد المرحلة المقبلة كشف العديد من الملفات وتحديد المسؤوليات في موضوع "أوجيرو".

نفى مرجع لبناني مطلع أن يكون هناك أي عقد "طبابة" بمليار دولار بين العراق ولبنان.



اللواء: أسرار

غمز

قررت جهات نيابية استهداف وزراء «بالمفرق»، وحماية الحكومة بالجملة لتمرير المرحلة المعقدة.



لغز

استفاد بعض التجار والمقاولين من أزمتي الكورونا وانهيار الدولار بجني أرباح خيالية من تجارة العقارات!



همس

تهتم دول كبرى بردة فعل لبنان، على الاتصالات الجارية لتغيير مهمة «اليونيفيل» وما يمكن ان يطرح من قبل دولة كبرى.