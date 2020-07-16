living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مخاوف من تحركات إسرائيلية حدودية

16
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: عمم الإعلام الإسرائيلي خريطة أهداف تظهر 28 موقعا تزعم انها صواريخ لحزب الله بين الأحياء السكنية قرب المؤسسات العامة والتعليمية والاستشفائية في الضاحية الجنوبية والبقاع الشمالي والجنوب، وأرفق الإعلام الإسرائيلي الموجه هذا التعميم بتعليق جاء فيه، انه على العالم ان يعلم ان مواقع الإطلاق هذه تقع في قلب البنية التحتية المدنية والحضارية اللبنانية.

 

مصادر سياسية متابعة، أبلغت «الأنباء» توجسها من نشر هذا الإحداثيات الآن، وهل هذا هز للعصا أو بداية العد التنازلي للعدوان مسبوقا بالمبررات؟ وقد سجل انتقال العديد من سكان المناطق المقصودة، وخصوصا الضاحية الى المصايف الجبلية.

 

وكان قائد المنطقة الأميركية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي وصف في تصريح له أمس، حزب الله بالمشكلة الكبيرة. وأضاف «أكون أعمى اذا قلت انني لا ارى مشكلة، معتبرا ان تنفيذ الحزب لعمليات ضد اسرائيل، لا أرى نهاية جيدة لأمر كهذا.

 

وبالتزامن رصدت تحركات اسرائيلية في محيط مستعمرة زرعيت، المقابلة لبلدة «مروحين» اللبنانية خلال الليل ما قبل الماضي، وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن حالة طوارئ في المستعمرة، وأن الجيش طلب من السكان البقاء داخل المنازل مع إضاءة مصابيحها الخارجية. بيد أن الجيش اللبناني قلل من خطورة ما يجري، وأنه مجرد تبديل للقوى العسكرية».

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout