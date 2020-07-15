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ادارة مستشفى الحريري: اجراءات جديدة لمنع الازدحام امام المستشفى

15
JULY
2020
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 اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي بيانا حول حالة الازدحام من أمام طوارئ الكورونا جاء فيه : فوجئت إدارة المستشفى صباح اليوم بالأعداد الكبيرة للمواطنين والمقيمين الأجانب الذين قدموا إلى طوارئ الكورونا لإجراء فحص الـ PCR من أجل معاملات السفر، وهي تتفهم إستياءهم في تأخر المستشفى بإنجاز معاملاتهم والإنتظار طويلا.


وكان المستشفى قد توقع استقبال أعداد كبيرة بعد فتح المطار والحدود البرية مع الجوار وفرض عدد من الإجراءات لتنظيم إدخال المعلومات اللازمة وأخذ العينات لفحص الكورونا مع الالتزامات بإجراءات السلامة غير أن العدد فاق التوقعات حيث بلغ حوالي الألف شخص في اليوم الواحد.


تعرب إدارة المستشفى عن أسفها لما حصل في اليومين الماضيين من حالات الزحام أمام طوارئ الكورونا التي اشتكى منها المواطنون بسبب الأعداد الكثيفة، وهي لأجل ذلك عملت على اتخاذ إجراءات جديدة لعدم تكرار هذا الأمر من خلال تحديد عدد الفحوصات اليومية وتسجيل المواعيد وأسماء المواطنين قبل يوم بحيث سيكون عدد استقبال الأشخاص وعدد الفحوصات محددا لتأمين الخدمة المرجوة ضمن إجراءات مشددة تضمن سلامة الناس.

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