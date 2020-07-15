شريم التقت نواب بعبدا: نتمنى على أهالي كفرسلوان جوار الحوز مساعدتنا لإنهاء ملف المصالحة الأخير

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عقدت وزيرة المهجرين الدكتورة غادة شريم، بعد ظهر اليوم، اجتماعا في الوزارة ضم النواب آلان عون، بيار بو عاصي وهادي ابو الحسن، بحضور مدير عام وزارة المهجرين أحمد محمود وذلك لمناقشة ملف مصالحة كفر سلوان- جوار الحوز.

وأبدى النواب "ارتياحهم للخطوات التي تتخذها الوزارة بشخص الوزيرة شريم، والهادفة الى إنهاء ملف مصالحة كفرسلوان - جوار الحوز"، وأملوا أن "تحظى هذه الخطوات بدعم ومؤازرة وتعاون كل المعنيين لإتمام العودة في أسرع وقت ممكن بعد سنوات من التهجير".

وأكدت شريم أن: "العمل جار على قدم وساق لإنهاء هذا الملف المعقد".

وتمنت على أهالي المنطقة: "مساعدتنا ومد يد العون للانتهاء من هذه المسألة الى غير رجعة خصوصا وأنها آخر مصالحة مكلفة بها الوزارة من مجلس الوزراء والمفروض أن تقوم بها قبل إقفال ملف المهجرين".