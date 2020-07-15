ما هي المستشفيات والمختبرات التي تستقبل حالات كورونا في لبنان؟

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المستشفيات والمختبرات التي تستقبل حالات كورونا في لبنان...
- مستشفى رفيق الحريري الحكومي
- مستشفى المعونات - جبيل
- مستشفى اوتيل ديو - بيروت
-مستشفى الجامعة اﻷميركية في بيروت
- مستشفى رزق - بيروت
- مستشفى طرابلس الحكومي
- مستشفى الياس الهراوي-زحلة الحكومي
- مستشفى نبيه بري الجامعي- النبطية الحكومي
- مستشفى الهرمل الحكومي
- مستشفى بعلبك الحكومي
- مستشفى صيدا الحكومي
- مستشفى بنت جبيل الحكومي
- مستشفى مشغرة الحكومي
- مستشفى بشري الحكومي
- مستشفى حلبا الحكومي
- مستشفى فتوح كسروان - البوار الحكومي
- مستشفى الروم - بيروت
- مستشفى المقاصد - بيروت
- مستشفى Sacré-Coeur - بعبدا
- مستشفى بهمن - بعبدا
- مستشفى عين و زين - الشوف
- مستشفى دار الامل الجامعي - بعلبك