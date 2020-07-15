مروجي مخدرات في قبضة أمن الدولة...

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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي: "بنتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت دورية من المديرية العامة من توقيف اللبنانيين (ع.ع) و (ع.ح)، في محلة الرحاب - الضاحية الجنوبية، بجرم ترويج المخدرات، وضبطت بحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات من نوع "سيلفيا" موضبة داخل مظاريف معدة للترويج، اضافة الى مسدس حربي والذخيرة العائدة له، وقد تبين وجود عدد من المذكرات العدلية الصادرة بحقهما بجرائم اطلاق النار والقتل والمخدرات.



اودعا مع المضبوط، المرجع الصالح بناء لاشارة القضاء المختص".