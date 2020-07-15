رامكو تعلن حاجتها إلى عمال لبنانيين

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لفتت شركة "رامكو" في بيان إلى أن "إدارتها اجتمعت اليوم مع وزيرة العمل لميا يمين للتنسيق مع الوزارة في موضوع استبدال العمالة الأجنبية لدى الشركة بالعمالة اللبنانية، وذلك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد ولتشجيع اليد العاملة اللبنانية".



وأعلنت "حاجتها إلى عمال من الجنسية اللبنانية للعمل لديها في مشروع جمع وكنس النفايات المنزلية الصلبة في مدينة بيروت وقضاءي المتن وكسروان، وذلك تماشيا مع خطة الوزيرة يمين حول دعم العمالة اللبنانية وتشجيعها وخلق فرص عمل للبنانيين".



ودعت الراغبين في العمل "القدوم إلى الشركة وتعبئة طلبات التوظيف"، مشيرة إلى أن "الأفضلية للقاطنين ضمن نطاق عمل الشركة".