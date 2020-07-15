living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تسطير 11 محضر ضبط و40 انذارا... والسبب؟

15
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اجتمعت وزيرة العمل لميا يمين اليوم مع المدير العام لشركة "رامكو" وسيم عماش وتم التداول في مسألة العمالة الاجنبية ، حيث اكدت الوزيرة يمين على "ضرورة توظيف عمال لبنانيين.

وتعهد عماش بالمباشرة في نشر اعلانات يطلب من خلالها عمال لبنانيين، وكذلك الاتصال مع المؤسسة الوطنية للاستخدام للتعاون حول هذا الامر.

واستقبلت وزيرة العمل وفدا من نقابة اطباء لبنان - طرابلس ضم: النقيب الدكتور سليم ابي صالح، ونائبه الدكتور طارق اسماعيل، وامين السر الدكتور ابراهيم مقدسي.

واوضح صالح "ان البحث تناول العلاقة بين النقابة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحديث جدول الاعمال الطبية، وتنفيذ احد بنود قانون العمل المتعلق بوجود طبيب عمل في كل مؤسسة".

كما استقبلت نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام برئاسة النقيب علي الامين ، وتركز الحديث على ضرورة انجاز الاتفاقيات المعدة مع الدول المرسلة لعاملات المنازل ، وتنظيم عمل المكاتب وادخال اصحابها في الضمان الاجتماعي.

حملة تفتيش
من جهة ثانية، بدأت فرق التفتيش في وزارة العمل حملة ميدانية واسعة في مختلف المناطق اللبنانية للتأكد من التزام اصحاب المحال التجارية والشركات والمؤسسات ، بتطبيق احكام النصوص القانونية المتعلقة بالمهن المحصور باللبنانيين وتنظيم اليد العملة الاجنبية والتقيد بنسب العمالة الصادرة عن الوزارة . 

وكانت نتائج اليوم الاول من التفتيش على 60 مؤسسة متنوعة في مختلف المحافظات تسطير 11 محاضر ضبط، وتوجيه 40 انذارا بسبب استخدام اجانب من دون اجازات عمل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout