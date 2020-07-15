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توضيح لبلدية بيروت: لم تلغ ولم تقم بتعديل اي من مشاريعها

15
JULY
2020
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 أصدرت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت البيان الآتي:

"منذ اللحظة الأولى لتولي سعادة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود مهامه، فقد وضع نصب عينيه خطة لإعادة إنعاش المشاريع الإنمائية لمدينة بيروت، بالتعاون مع رئيس مجلس بلديتها المهندس جمال عيتاني. وقد آل على نفسه أن يحقق بصمت، خصوصا في خضم فوضى بعض الإعلام ذي المصادر الخفية والتي لا تعتمد على المصدر المباشر والمعني بالأمر.

ولتوضيح ما ذكر في اللواء عدد 15/7/2020 نود تكرار ما هو مثبت على صفحتنا بالفايس بوك بتاريخ 14/7/2020، لن ندخل في سجال إعلامي بل نود التأكيد على النقاط التالية:

- من ضمن خطة محافظ بيروت وفي إطار زيارة المشاريع الإنمائية التي تقوم بها البلدية، تمت زيارة حديقتي السيوفي والمفتي الشهيد حسن خالد.

- المشكلة مع المقاولين "الآن" لا تقتصر على بلدية بيروت بل تشمل كل الدولة اللبنانية بسبب سعر صرف الليرة اللبنانية ما يرتب علينا إيجاد حلول لهذه المشكلة، وبناء عليه يتم الإجتماع بجميع المقاولين لكافة الأشغال لإيجاد الحلول وسيبنى على الشيء مقتضاه.

- كما تؤكد البلدية أنها لم تلغ ولم تقم بتعديل أي من مشاريعها السابقة، وخصوصا ما يختص بالحديقتين".

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