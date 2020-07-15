خبر سار للمضمون المتقاعد..

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أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكرة رقم 58 قضى بموجبها أن "تطبق في حالة المضمون المتقاعد ذات التدابير التي تطبقها إدارة الصندوق على المرضى المستفيدين على عاتق المضمون من أحكام المادة (19) من قانون الضمان الاجتماعي".



وبموجب المذكرة، "يصبح بإمكان المضمون المتقاعد والمستفيدين على عاتقه الاستفادة من التقديمات الصحية داخل وخارج المستشفى مدى الحياة".



وأشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق، في بيان، إلى أنه "حيث أن إفادة المضمون المتقاعد من تقديمات العناية الطبية قد جاء بموجب نص خاص عدل المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي بموجب قانون رقم 27 تاريخ 10/2/2017، والنظام التطبيقي رقم 22 الصادر بموجب المذكّرة الإعلاميّة رقم 559 تاريخ 24/7/2017، ووضع شروط خاصة لاستفادتهم، وبالتالي يكون قد ألغى حكما الأحكام والنصوص التي تتعارض مع مضمونه".