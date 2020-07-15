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اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام : نداء البطريرك يهدف الى حماية الكياناللبناني وفرصة لانقاذ لبنان

15
JULY
2020
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عقدت اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام اجتماعاً إستثنائياً برئاسة رئيساللجنة المطران انطوان نبيل العنداري وحضور نائب رئيس اللجنةالاباتي انطوان ديب ومدير المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو ابو كسموأعضاء اللجنة الاسقفية.
 
وقد تداولت اللجنة في موضوع نداء البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي الذي دعا الى حياد لبنان وفكّ الحصار عن الشرعيةوناشد الامم المتحدة المساعدة لتطبيق القرارات الدولية.
 
وقد أعلنت اللجنة الاسقفية تأييدها الكامل لنداء البطريرك الراعي الذييعبّر خير تعبير عن قلق جميع اللبنانيين على مستقبل لبنان الذي يكاديغرق شيئاً فشيئاً نتيجة الازمات المتراكمة وعدم الالتزام بسياسة النأيبالنفس.
 
وأكدت اللجنة أن نداء غبطة البطريرك يهدف الى حماية الكيان اللبنانيوالحفاظ على هويته وتنوّعه وانفتاحه على الغرب والشرق بعيداً عن أيمحاور وأي زجّ للبلد في أتون الصراعات الاقليمية والدولية.
 
وشدّدت اللجنة على أن نداء البطريرك الراعي يعبّر عن حرص بكركيودورها التاريخي في تأسيس الكيان مع نهاية المئوية الاولى لاعلانلبنان الكبير وبداية المئوية الثانية ، وهي تثمّن المواقف الوطنية منمختلف الشرائح التي لاقت هذا النداء وتفاعلت ايجاباً معه ، آملة في أنيشكّل هذا النداء فرصة لحوار وطني بنّاء ينقذ لبنان ويفكّ عنه عزلتهالعربية والدولية ويحصّنه في مواجهة التحديات ومخاطر الانهيار .
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