زيادة تعرفة النقل البريّ.. إليكم الأسعار الجديدة!

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عقد وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار ورئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تعرفة النقل البريّ الجديدة.

وأكد نجار أن "قطاع النقل هو الشريان الحيويّ والرابط بين اللبنانيين والسائقون يمثّلون الرافعة للاقتصاد اللبناني وتمّ تشكيل لجنة درست فروقات التعرفة على كلّ ما يتعلق بالسيارات"، معلناً أنه بعد دراسة علمية تم التوصل إلى اتفاق بشأن تعرفة النقل.

وكشف أنه وقّع على التعرفة الجديدة، لافتاً الى أنها "تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن من جهة ومصلحة القطاع من جهة أخرى". وقال: "من مسؤولياتي وضع خطة النقل على جدول أعمال مجلس الوزراء ونأمل أن تدرج قريباً وسنتابع مشاكل القطاع بكل اتحاداته واستمرارية هذا القطاع مرتبط بعدد من الوزارات".

ولفت نجار إلى أن "نسبة التعرفة للنقل البرّي ارتفعت تقريباً 50 في المئة في بيروت الإدارية".

وفي هذا السياق، أعلن اتحاد قطاع النقل البريّ أن تعرفة النقل الجديدة أصبحت 3000 ليرة للسرفيس ضمن نطاق بيروت و1500 ليرة للفانات".

من جهته، أكد رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس، أنه "كان هناك اصرار من قبلنا على ادخال وزارة الاقتصاد في النقاش للوصول الى التعرفة"، موضحاً أن "الهدف ان نوازي بين مصلحة المواطن ومصلحة السائق".

ودعا طليس، رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وخصوصا وزير الداخلية الى الاسراع في وضع موضوع المعاينة الميكانيكية على جدول اعمال مجلس الوزراء وحلّه قبل 22 من الشهر الجاري و"الا فاننا سنتّجه الى اقفال تام ونهائي للمعاينة".