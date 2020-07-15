living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زيادة تعرفة النقل البريّ.. إليكم الأسعار الجديدة!

15
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقد وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار ورئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تعرفة النقل البريّ الجديدة. 

وأكد نجار أن "قطاع النقل هو الشريان الحيويّ والرابط بين اللبنانيين والسائقون يمثّلون الرافعة للاقتصاد اللبناني وتمّ تشكيل لجنة درست فروقات التعرفة على كلّ ما يتعلق بالسيارات"، معلناً أنه بعد دراسة علمية تم التوصل إلى اتفاق بشأن تعرفة النقل.

وكشف أنه وقّع على التعرفة الجديدة، لافتاً الى أنها "تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن من جهة ومصلحة القطاع من جهة أخرى". وقال: "من مسؤولياتي وضع خطة النقل على جدول أعمال مجلس الوزراء ونأمل أن تدرج قريباً وسنتابع مشاكل القطاع بكل اتحاداته واستمرارية هذا القطاع مرتبط بعدد من الوزارات".

ولفت نجار إلى أن "نسبة التعرفة للنقل البرّي ارتفعت تقريباً 50 في المئة في بيروت الإدارية".

وفي هذا السياق، أعلن اتحاد قطاع النقل البريّ أن تعرفة النقل الجديدة أصبحت 3000 ليرة للسرفيس ضمن نطاق بيروت و1500 ليرة للفانات".

من جهته، أكد رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس، أنه "كان هناك اصرار من قبلنا على ادخال وزارة الاقتصاد في النقاش للوصول الى التعرفة"، موضحاً أن "الهدف ان نوازي بين مصلحة المواطن ومصلحة السائق".

ودعا طليس، رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وخصوصا وزير الداخلية الى الاسراع في وضع موضوع المعاينة الميكانيكية على جدول اعمال مجلس الوزراء وحلّه قبل 22 من الشهر الجاري و"الا فاننا سنتّجه الى اقفال تام ونهائي للمعاينة".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout