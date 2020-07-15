عكر من دار لفتوى: نعوّل على المرجعيات الدينية عدم السماح بتحويل أي مواجهة سياسية إلى صراع ديني

A + A -

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، وتم عرض آخر التطورات لا سيما الأوضاع المعيشية والأمنية.

وقالت الوزيرة عكر بعد اللقاء: "أكدت لصاحب السماحة، على مدى تعويلنا على المرجعيات الدينية في البلد، لتوسيع مساحة التلاقي بين اللبنانيين وعدم السماح بتحويل أي مواجهة سياسية الى صراع ديني أو طائفي أو مذهبي. وأكدت له أيضا، ان المؤسسة التي لي شرف تولي وزارتها، هي النموذج الذي يجب أن يكون عليه لبنان وصورته".

أضافت: "الجيش اللبناني يعبر عن وجه لبنان ووحدته وسيادته على كامل أرضه، والمطلوب منا جميعا دعم هذه المؤسسة وتعزيز ثقتنا بها كي تحمي الحدود وتحصن الوحدة وتعزز اللحمة الوطنية".

وتابعت: "المنطقة كلها تمر بمخاض مؤلم، وتعيش حروبا وصراعات حول الماء والبحار والنفط والثروات وتصارع الدول للابقاء على وحدتها الوطنية. لبنان الذي عاش الصراعات، يعلم أبناؤه ان الصراعات الدموية والكلمات التحريضية لا تترك إلا الخراب والأحقاد، وصاحب السماحة مرجعية تؤمن بالتعقل وتطالب به، كما وتؤمن بضرورة التمسك بالدستور وتطبيقه وهو مطلب اللبنانيين جميعا".