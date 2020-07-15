رئيس الجمهورية طلب من وزير الطاقة تأمين حاجات مستشفى رفيق الحريري من المازوت واوعز الى دوائر القصر الجمهوري والجيش توفير كميات من الاحتياطي للمستشفى

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الرئيس عون لاعضاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا بعد قسمهم اليمين: من حق الاهالي معرفة مصير ابنائهم لانهاء هذا الملف الانساني

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان انجاز ملف المفقودين والمخفيين قسراً يطوي صفحة أليمة من صفحات الحرب اللبنانية لاسيما لجهة معرفة مصيرهم، مشيراً الى ان هذا الامر حق من حقوق اهاليهم. وأشار الرئيس عون الى انه نادى منذ زمن بضرورة انهاء هذا الملف العالق، لانه لا يمكن مطالبة ذوي المفقودين والمخفيين قسراً بالمسامحة من دون جلاء ملابسات اختفائهم او فقدانهم.

كلام الرئيس عون جاء خلال أداء أعضاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً اليمين لمناسبة تأليف الهيئة، التي قال رئيس الجمهورية إن امامها مهمـــة دقيقة لا بد من التعاطي معها بمسؤولية ووطنية وبروح إنسانية، لان هذا الملف يهمّ جميع اللبنانيين من مختلف العائلات الروحية، وهو جزء لا يتجزأ من عمل الدولة للمحافظة على حقوق الانسان. وطلب الرئيس عون الى أعضاء الهيئة العمل بروحية واحدة واطلاق ورشة وطنية يساهم فيها الجميع لانهاء هذا الملف الإنساني بامتياز.

وكان أعضاء الهيئة اقسموا اليمين امام رئيس الجمهورية وهم السيدات والسادة: القاضي جوزف معماري، وليد أبو دية، دوللي فرح، زياد عاشور، اديب نعمة، كارمن أبو جودة، وداد مراد، جويس نصار، وشكروا الرئيس عون على الجهود التي بذلها منذ ما قبل انتخابه نائباً ورئيساً للجمهورية من اجل معالجة ملف المفقودين، واقتراحات القوانين التي تقدم بها خلال مهامه النيابية في هذا الاطار، ثم في عهد رئاسته صدرت مراسيم تشكيل الهيئة بعد سنوات من الانتظار.

ووعد أعضاء الهيئة رئيس الجمهورية بعدم توفير أي جهد لتحقيق اهداف انشاء الهيئة وحل هذه المسألة الإنسانية الدقيقة، متمنين ان يلقوا دائما الدعم اللازم من الرئيس عون.

سفير تونس

الى ذلك، استقبل الرئيس عون سفير تونس في لبنان السفير محمد كريم بودالي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان وانتقاله الى وزارة الخارجية التونسية. وقد نوّه الرئيس عون بالجهود التي بذلها السفير بودالي خلال وجوده في لبنان لتعزيز العلاقات اللبنانية- التونسية، وتقديرا لذلك منحه وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط اكبر، متمنياً له التوفيق في مسؤولياته الجديدة.

الدكتور جرجورة حردان

والتقى الرئيس عون ممثله الشخصي لدى المنظمة الدولية الفرانكوفونية الدكتور جرجورة حردان، الذي اطلعه على المداولات في المجلس الدائم للفرانكوفونية، ومداخلته التي تمحورت حول أهمية الحوار الداخلي والحوار الإقليمي والدولي للوصول الى حل لقضيتي اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين الذي يدفع لبنان ثمنا غالياً جرائهما.

وأشار جرجورة الى ان البحث تناول اطلاق مشروع "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار". ولفت الى ان المجلس الدائم للفرانكوفونية اعرب عن دعمه للبنان في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها.

مستشفى رفيق الحريري الحكومي

من جهة أخرى، وفور تبلغ الرئيس عون حاجـــة مستشفى رفيق الحريري الجامعي الى المازوت لتشغيل المولدات فيه، اجرى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا بوزير الطاقة والمياه المهندس ريمون غجر وطلب منه تأمين كمية من المازوت لاستمرار تشغيل مولدات المستشفى. كما اوعز الى دوائر القصر الجمهوري والجيش ارسال كمية من الاحتياطي الموجود لديها لتأمين حاجة المستشفى. ونوّه الرئيس عون بالعمل الطبي والإنساني الذي تقوم به المستشفى لا سيما في مواجهة وباء " كورونا".