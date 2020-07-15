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لبنان شارك في تجربة سريرية عالمية لكوفيد 19 للعلاج بدعم من ميرك

15
JULY
2020
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أكدت المديرة العامة لشركة “ميرك” (MERCK) في الشرق الأدنى حلا سليمان أنه “كجزء من الجهود العالمية لاكتشاف علاجات محتملة لفيروس كورونا (كوفيد-19) ودعم الأبحاث المستقلة، تبرعت الشركة ب290.000 وحدة من الإنترفيرون بيتا -1 أ (ريبيف) (REBIF®) إلى منظمة الصحة العالمية (WHO) لاستخدامها في تجربة التضامن (SOLIDARITY) العالمية، التي تهدف الى تنظيم عملية البحث عن علاجات محتملة لكوفيد-19″، لافتة الى انها “قد حازت حاليا على اهتمام أكثر من 70 دولة”.

وأشارت الى أن” لبنان شارك في هذه التجربة بقيادة منظمة الصحة العالمية لعلاج مرضى كوفيد-19. في التجربة السريرية، يعد عقار ريبيف (REBIF®) إنترفيرون بيتا -1 أ أحد الأدوية العديدة التي تتم دراستها لمعرفة مدى قدرتها على مكافحة العدوى وتحسين نتائج المرضى. كشركة مكرسة للتقدم البشري وإحداث فرق دائم في حياة المرضى، تلتزم ميرك تماما بالمساهمة في الحلول المتعلقة بالأزمات الصحية العالمية مثل كوفيد-19″، مؤكدة “اننا نواصل العمل عن كثب مع السلطات الصحية العالمية والوطنية للاستجابة لاحتياجات المرضى المتأثرين بفيروس كورونا”.

إشارة الى أن ريبيف (REBIF®) (إنترفيرون بيتا -1 أ) محلول للحقن تحت الجلد في حقنة معبأة مسبقا، لعلاج التصلب المتعدد الإنتكاسي، وحتى الآن، لم يتم اعتماده من قبل أي سلطة تنظيمية لعلاج كورونا أو لاستخدامه كعامل مضاد للفيروسات.

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