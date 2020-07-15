كيف سيكون طقس لبنان في الأيام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع انخفاض تدريجيّ في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، واستقرارها على الساحل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة. وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس صيفيّ رطب نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

ملاحظة: المعدل الوسطي لدرجات الحرارة في شهر تموز على الساحل يتراوح بين 24 و32 درجة مئوية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل تزيد الشعور بالحر كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وبسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح أحيانا في شمال البلاد.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما تعود لترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل.

- الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الداخل من 19 الى 38 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و25 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء:28 درجة.

- الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,39 ساعة غروب الشمس: 19,49