توقيف مروج مخدرات وأحد زبائنه بالجرم المشهود في الصفرا

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج المخدرات على مختلف الأراضي اللبنانية وتوقيف المروجين، تقوم دوريات هذه الشعبة بتكثيف إجراءاتها الميدانية والاستعلامية في المناطق التي تكثُر فيها عمليات الترويج.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي أجرتها القطعات المختصة في هذه الشعبة ضمن منطقتي كسروان وجبيل، تمكّنت من تحديد هوية مروّج ينشط في المنطقة المذكورة، ويُدعى:

ج. د. (مواليد ۱۹۷۸، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرم ترويج المخدرات.

بتاريخ 11/7/2020 وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه -بالجرم المشهود- في محلة الصفرا، على متن سيارة نوع مرسيدس، خلال قيامه ببيع المخدرات إلى أحد الزبائن، الذي تم توقيفه أيضاً، ويُدعى:

أ. ش. (مواليد ۱۹۸٦، لبناني) وهو مطلوب بموجب خلاصة حكم وبلاغ بحث وتحرٍّ بجرم مخدرات.

بتفتيشهما والسيارة ضُبط بحوزة المروّج 6 أكياس بداخلها مادة الهيرويين زِنة الواحد حوالي 7،6 غ. ومبلغ مليون ليرة لبنانية، وهاتفَين خلوييَن. وبحوزة الزبون 1 غ. من مادة الهيرويين.

بالتحقيق معهما، اعترف الأول بما نسب إليه لجهة ترويج المخدرات إلى عددٍ كبيرٍ من الزبائن، واعترف الثاني بتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.