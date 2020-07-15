هذا ما كشفه وزير الصحّة!

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كشف وزير الصحة حمد حسن أنه وجّه "كتاباً إلى وزارة المال بدفع سلفة 3 أشهر عن عام 2020 للمستشفيات الخاصة، ومجلس النواب اتخذ قراراً بدفع 450 مليار ليرة لتجاوز الاسقف العالية. وهذا الامر يحتاج الى ترتيب، وأتمنى على المستشفيات الخاصة التعاون معنا وعدم تهديد المواطن بالتوقيف وعدم الاستمرار".

ورأى حسن في حديث لـ"الجمهورية" "انّ ازمة الدواء مفتعلة ولا مشكلة في استيراد الدواء، انما ما نعاني منه هو عملية التهريب عبر المطار والموانئ لأنه مع فارق سعر الدولار اصبح الدواء في لبنان هو الأرخص، وهناك شركات تعاود تصديره تهريباً الى الخارج، وعلينا اتخاذ اجراءات لوقف هذا التهريب والتفلت".

وعن الموجة الثانية من كورونا أكد حسن "انها متوقعة في فصلي الخريف والشتاء"، ولكنه أكد "انّ لبنان تأهّل واصبح لديه ما يَقيه شر الموجة الثانية اذا بقي التعاطي بمسؤولية، لأنّ اي استهتار او استخفاف سيؤدي الى نتائج غير متوقعة".