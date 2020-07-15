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غجر: رفع انتاج المعامل بقدرة 1000 ميغاوات ...

15
JULY
2020
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 على صعيد أزمة الفيول اكد وزير الطاقة ريمون غجر لـ«الجمهورية» انّ الباخرة التي ستزوّد معمل الذوق العتيق والجية العتيق بالفيول ستصل مساء اليوم، وفي منتصف الاسبوع المقبل تصل باخرة «الغاز اويل»، وهو الاستهلاك الأكبر، ما سيؤدي الى رفع انتاج المعامل بقدرة 1000 ميغاوات اي زيادة التغذية بنسبة 10 ساعات. واوضح غجر انّ الكويت تؤمن للبنان 25 % من احتياجاته للغاز اويل، وقد تلقى اصداء ايجابية منها بأنها يمكن ان ترفع هذه الكمية. واضاف: «الناس يجب ان تعرف انّ الباخرة عندما تصل تحتاج الى 24 ساعة لإخراج حمولتها كما تحتاج الى يومين للانتقال من معمل الى آخر، أي 4 ايام لتنهي تفريغ حمولتها، عَدا عن الـ 48 ساعة انتظار لنتائج الفحوصات من دبي».

 

وعن المازوت كشف غجر «انّ لبنان اشترى 3 بواخر من الـ SPOT والـ»كول اوبشن»، وهذا الاسبوع ستصل باخرة ومطلع الاسبوع المقبل ستصل الاخرى، واواخر الاسبوع المقبل ستصل الباخرة الثالثة، أي نحن في انتظار ان نتسلّم 90 الف طن من المازوت». لكنه سأل: «هل ستتبخّر هذه الكمية كما حصل في السابق كون الطلب على المازوت يزداد وهو إمّا يذهب تهريباً أو للتخزين؟».

الجمهورية
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