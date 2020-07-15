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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 15 تموز 2020

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الأخبار: نادي الغولف يخنق الضاحية

إيران تجدد عرض بيع النفط بالليرة: لا ودائع خليجية إلى لبنان

 

 

الديار: تقارير وصلت لبكركي عن هجرة نصف مليون مسيحي ما دفع الراعي لرفع السقف
اذا لم تقدم الحكومة على الإصلاحات... فالشعب يتجه الى الفقر المدقع
دول الخليج ترفض مساعدة لبنان وتصرّ على حكومة من 14 آذار

 

 

 

نداء الوطن: نقيب المحامين يتصدّى للدولة "البوليسية": مشرّفية إستقِل فوراً
احتقان "حزب الله" يتصاعد... و"بارانويا" دياب تتعاظم!

 

 

 

اللواء: خلافات تعصف بـ«حكومة الهواة» .. ودياب يشكو «أجهزة الدولة»!
الراعي يحمل إلى بعبدا «مخاطر المحاور».. وعون يفرض سابقة غير دستورية في «مناصفة الجمارك»

 

 

 

البناء: قائد فيلق القدس بعد الاجتماع بقادة محور المقاومة: أيّام عصيبة تنتظر الأميركيّين والكيان
دياب يكشف سعي أطراف لبنانيّة لعرقلة المساعدات... ويلوّح بتغييرات في الإدارة / السفير الإيرانيّ: مستعدّون للتبادل التجاريّ بالليرة اللبنانيّة خصوصاً المشتقات النفطيّة

 

 

 

النهار: مضبطة اتهام للحكومة: طباعة 14 تريليون ليرة !

 

 

 

 

الجمهورية: دياب ي ّغطي العجز بإتهامات الخيانة

 

 

 


the daily star: Diab accuses foes of blocking Arab aid to Lebanon

 

 

 


l'orient le jour: Le taux dollar/livre très volatil sur le marché noir

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