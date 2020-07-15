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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 15 تموز 2020

15
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر نيابي إن ما قام به الأميركيّون من إيحاء بتبدّل سياسي ومالي نحو لبنان هو تجميد للهجوم لم ينقلب نحو التعاون بعد وحتى نهاية الشهر ستظهر النيّات الأميركيّة الفعليّة من خلال نوع وحجم نتائج بعض الوعود الماليّة التي تنتظر الضوء الأخضر من واشنطن ومن خلال ما تحمله السفيرة الأميركية حول ترسيم الحدود.

 

كواليس

وصف دبلوماسي أوروبي الأزمة مع تركيا بأكبر تحديات الأمن الاستراتيجي. فتركيا عضو في الأطلسي وهي قاعدة الجماعات الإرهابية في سورية التي تتهدد أوروبا وهي مصدر التهديد الأول بالهجرة المكثفة للاجئين وهي تشكل السبب المقلق لخلخلة التوازنات عبر البحر المتوسط عبر دورها في ليبيا في ظل تساهل أميركي وروسي.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

تساءلت مصادر متابعة عن الجهة التي سرّبت إشاعة منح الكويت للبنان وديعة الملياري دولار، وسط تسجيل امتعاض اللواء عباس ابراهيم من هذه الإشاعة باعتبارها هدفت إلى التشويش على زيارته.

 

توقعت مصادر معنية أن تتقدم حركة حزبية بطعن أمام مجلس شورى الدولة بقرار اتخذته وزيرة في الحكومة بحجة مكافحة الفساد.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
تهتم دول كبرى بردة فعل لبنان، على الاتصالات الجارية لتغيير مهمة «اليونيفيل» وما يمكن ان يطرح من قبل دولة كبرى.


غمز
تتطلع جامعات ومدارس مشمولة برعايات دولية، إلى مساعدات مماثلة للتي قدمتها الوكالات والحكومات الفرانكوفونية والانكلوساكسونية.


لغز
يخشى حزب بارز من كلمة سر دولية لتحريك الجماعات الكبرى المكوّنة للبلد، لاعلان مواقف تتقاطع عند رفض طروحات صدرت عن قيادته مؤخراً.

 

 

 

الجمهورية: اسرار

هذا ما كشفته شخصية وزارية

كشفت شخصية وزارية أن السلطة مضطرة الى تلبية شروط ومتطلبات هيئة دولية بلا تشاطُر ولا لفّ ولا دوران.

 

إستغراب وزاريّ... والسبب؟

إستغرب وزير في مجلس خاص كيف أن الوزراء لا يحظون خلال تأدية عملهم بأي ضمانات صحية كالتأمين والضمان الإجتماعي.

 

قلق من تنامي إتهامات سياسيّين للقضاء...

عبّرت مراجع قضائية عن قلقها من تنامي إتهامات سياسيّين للقضاء بشأن الأحكام بحق بعض الناشطين وتمنّت على أصحابها توفير الإثباتات التي تسمح بالمحاكمات القاسية التي يطالبون بها.

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