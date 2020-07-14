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أسعار النفط ترتفع قليلا مع امتثال أوبك+ للتخفيضات الإنتاجية

14
JULY
2020
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أغلقت أسعار النفط على ارتفاع طفيف الثلاثاء، مع قيام أوبك وحلفائها بخفض الإنتاج بأكثر مما هو متفق عليه في حزيران، بالرغم من استمرار القلق بشأن الطلب مع تزايد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 18 سنتا، أو 0.42 بالمئة، لتسجل عند التسوية 42.90 دولار للبرميل.

وزادت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 19 سنتا، أو 0.47 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 40.29 دولار للبرميل.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا، الذين يشكلون معا ما يعرف بمجموعة أوبك+، إن امتثالهم للتخفيضات الإنتاجية المتفق عليها بلغ 107 بالمئة في حزيران، حسبما قال مصدر بالمجموعة الثلاثاء.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة وزارية لأوبك+ غداً الأربعاء، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيجري مد أجل التخفيضات غير المسبوقة والبالغة 9.7 مليون برميل يوميا أو تقليصها إلى 7.7 مليون برميل يوميا.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن من المتوقع أن يسجل الطلب العالمي على النفط زيادة قياسية بمقدار سبعة ملايين برميل يوميا في 2021 مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا، لكنه سيظل أقل من مستويات 2019.

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