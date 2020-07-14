مستشفى الحريري تسلم كمية مازوت تبرعت بها شركة Liquigas

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اعلنت إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيان اليوم، انها “تسلمت تبرعات بمادة المازوت من شركة Liquigas ظهر اليوم، كمساهمة من قبل رئيس مجلس ادارتها اوسكار يمين، مؤلفة من 30 ألف ليتر من المازوت لصالح المستشفى.