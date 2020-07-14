صرافون من السوق السوداء بقبضة "الأمن العام"

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أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أن "في اطار متابعة قرارات مجلس الوزراء بوجوب وضع حدّ للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، ضبطت دوريات من المديرية العامة للأمن العام في حارة صخر، النبعة، الدكوانة، بيروت، الشياح، صور، النبطية، شتورا، بعلبك، طرابلس والعبدة كلاً من:اللبناني(ح.ش) يملك محلاً للصرافة، يتداول بالدولار الأميركي بسعر أعلى من السعر المحدد من نقابة الصرافين وبحوزته المبالغ المالية المتداوَل بها، واللبنانيين (ع.خ.ع) يعمل في مجال بيع زينة السيارات، (ع.م.د)،(ع.أ.ص) يعمل في مجال بيع قطع السيارات،(ع.ف.غ) يعمل في مجال بيع الأحذية، (م.م.م)، (م.م.ج) يملك محلاً للتصوير الفوتوغرافي و(ش.ف.ص) يملك محلاً لتحويل الأموال، (م.ع.ش)، (إ.أ.س)، (أ.خ.أ)، (خ.م)، (إ.م.ش)، (م.ف.م) و(هـ.م.ط) والفلسطيني اللاجئ في لبنان(ق.ع.ق)يملك محلاً لبيع الساعات والسوريّين (أ.ك.ع)، (م.ج.م) و(ر.خ.ش) يملك محلاً لبيع المكسرات".

وأضافت:"جميعهم يقومون بأعمال الصرافة في السوق السوداء دون ترخيص وبحوزتهم المبالغ المالية المتداوَل بها".

وأشارت الى أن "بمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفهم وإحالتهم مع المضبوطات الى النيابة العامة المالية وختم المحال بالشمع الأحمر".