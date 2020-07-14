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بالصورة: غالب أبو زينب يرد!

14
JULY
2020
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رد عضو المكتب السياسي في ''حزب الله'' الحاج غالب أبو زينب على ادعاءات لناشط في تيار المردة بتغريدةٍ جاء فيها :"
العماد عون منذاللحظة الاولى ورغم كل الضغوطات الدولية ابدى موقفا صلبا داعما وشريكا للمقاومة في خيار الدفاع عن لبنان وهزيمة العدو حين زرناه لحظة الحرب كان واثقا بالنصر وبقدرة المقاومة وجهوزيتها لرد العدوان شهادتي حتى لا تحرف وقائع تا يخية فلا تقحموا الرمزين الكبيرين في تفاهتكم."

وجاء الرعد على المدعو علي حمود الذي قال في تغريدةٍ عن عدوٍان تموز 2006 :" "زار ليلاً الوزير فرنجية الرابية بطلب من السيد نصر الله مطالباً العماد عون بإصدار موقفاً يدعم المقاومة في حربهاً ضد اسرائيل، فكان قرار العماد عون التريث بضعة أيام ريثما تتبلور صورة المعركة مبرراً "من التهور أن ندفع ثمن وجودنا لقاء تحالف عمره أشهر".

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