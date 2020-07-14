وهّاب لوليد جنبلاط: "الظاهر ما معك خبر فلسنا"!

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ردّ رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب على تغريدة رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، لافتاً إلى أنّ الحكومة استلمت لبنان "مدمّر من عصابتكن"، وقائلاً: "الظاهر ما معك خبر فلسنا".



وتوجّه وهّاب في تغريدة على حسابه في "تويتر" إلى جنبلاط بالقول: "يا أستاذ جنبلاط لازم إذا ما في جامعة متل الL.I.U لازم نخلقها لأن عبد الرحيم مراد بيعلم نص الناس دون مقابل".



وأضاف: "بعدين من كتر حرصك عالجامعة اللبنانية فتحت فروع بكل الجبل خلال 30سنة من السلطة".



وختم: "بعدين الحكومة استلمت لبنان مدمر من عصابتكن الظاهر ما معك خبر فلسنا".