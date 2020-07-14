حماية المستهلك حررت 51 محضر ضبط أحال وزير الاقتصاد 20 منها على القضاء

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أصدرت مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرا أسبوعيا عن حصيلة أعمالها من 6 تموز ولغاية 10 تموز 2020.

وأفادت أنه بلغ عدد زيارات الكشف 703 وهي موزعة على 11 نوع كشف وعلى مختلف الأراضي اللبنانية، وقد نتج عن هذه الكشوفات محاضر ضبط عددها 51 وجهت للمؤسسات التجارية لمخالفتها القوانين والأنظمة النافذة، لا سيما لجهة رفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل غير مبرر، عدم التزام التسعيرة الرسمية للمحروقات، وعدم التقيد بالسعر الرسمي لخدمات المولدات الكهربائية.

وأعلنت أن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه أحال 20 محضر ضبط بحق مؤسسات تجارية إلى القضاء لمخالفة القوانين والأنظمة النافذة.