بعد الجريمة المروّعة التي أودت بحياة شقيقين في عكار .. إليكم جديدها!

A + A -

افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام، ان عائلة علام في الهرمل سلمت المدعو ابراهيم محمد علام المتهم بقتل الأخوين عقل في جرود عكار الهرمل الاسبوع الماضي، وذلك خلال لقاء حضره مفتي الهرمل الشيخ علي طه، رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق، وفد من رؤساء بلديات المنطقة وفاعليات عشائرية وممثلون عن الأحزاب الوطنية والإسلامية.



وألقى حسن علام كلمة باسم العائلة، أكد فيها أن "هذه الخطوة تأتي في سياق المساعي لمنع الفتنة"، وقال: "تعتبر العائلة أن الخسارة مشتركة وان الحادث من فعل شخص طائش لا يحمل أي أبعاد سياسية أو مذهبية. نحن نضع المطلوب في تصرف القضاء والأجهزة الأمنية كونها المرجع الصالح، ونشدد على حسن الجوار مع أهلنا في الشمال، فكلنا مستهدف بالإهمال والفقر والحرمان".



اضاف: "نتقدم من أهالي الشابين بأحر التعازي ونطلب من الخيرين في المنطقة السعي لإزالة ذيول الحادث المؤسف".



من جهته، نوه مفتي الهرمل بهذه الخطوة "لأبعاد شبح الفتنة".



وختاما، تم التوافق على توجه وفد من المشاركين للقيام بواجب العزاء لذوي الشابين.