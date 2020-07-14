لا للتأجيل بالتحقيق التشريحي ... النائب إدكار طرابلسي: الحفاظ على الوحدة الداخلية بموازاة العمل للنهوض الاقتصادي

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أبدى النائب إدكار طرابلسي ألمه لازدياد أعداد المصابين بوباء كورونا، ودعا إلى التقيد بالإرشادات الوقائية السلاح الأكثر فاعلية الذي نملكه حتى اللحظة لمواجهة هذه الفيروسات.

ورأى النائب طرابلسي على صعيد آخر أن ما أقرّ من مساعدات للمدارس الخاصة، غير كافٍ لوحده، بل يجب حماية حقوق المعلمين خاصة وأنّ الأزمات الصحيّة والاقتصادية مستمرة والعام الدراسي الجديد على الأبواب. وطالب النائب طرابلسي الجامعة اللبنانية ان تنهي العام الدراسي الحالي في جميع المواد النظرية عن بُعد تفادياً لانتشار الوباء بين الطلاب، واقرار التعديلات التي اقترحها على قانون التعليم العالي لاعتماد التعليم عن بُعد كطريقة تعليميّة مقبولة وضروريّة.

وأمل طرابلسي على صعيد آخر ان نصل في أسرع وقت ممكن إلى توحيد الخطاب الرسمي من نحو مناقشة صندوق النقد الدولي وإقرار الكابيتال كونترول والتحقيق التشريحي والاصلاحات الضرورية وتشدد القضاء بتحقيقاته في قضايا الفساد والاسراع بإصدار أحكامه ضد الفاسدين والذين يعيثون فسادا وتخريبا في البلد ليكون ذلك بداية الخروج مما نتخبّط به من أزمات.

ودعا طرابلسي الزعماء السياسيين والمرجعيات الدينية ووسائل الاعلام إلى صون الوحدة الداخلية وتعزيز التضامن والصمود لدى اللبنانيين، ودعم الحكومة اللبنانية وعدم الانجرار الى مخططات ترمي الى تفجير الصراع الداخلي خدمة لمشاريع الخارج في وقت تشهد المنطقة غلياناً وتوتراً وتجاذبات لا نعرف كيف تنتهي وما هي كلفتها وآثارها على بلادنا.

ومن ناحية أخرى اعتبر النائب طرابلسي أن ما جرى في إسطنبول أخيرا من نحو تحويل متحف "آيا صوفيا" الى مسجد، ليس سوى ضرب لروح الانفتاح والحوار وتأجيج للتعصب وتمهيد لتغيير في وجهة استخدام أماكن دينيّة أخرى لها رمزيتها الأمر الذي سيُفجّر المنطقة والعالم.