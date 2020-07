عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 20 تموز 2020

A + A -

الأخبار: سوريا: حيتان المال في القفص

صفعة جديدة من صندوق النقد إلى «حزب المصارف»: التزموا الخطة الحكومية

نداء الوطن: معركة "اليونيفيل" تحتدم في آب والأميركيون بين تعديل المهام وتقليص العديد

طفح كيل "الصندوق"... "الإصلاح" مطلب الشرق والغرب!



الديار: واشنطن «تركز» على طرح «الحياد» وتضغط على حزب الله بالمحكمة الدولية «واليونيفيل»

تراجع التفاؤل «كويتيا»... وتحذيرات امنية اردنية من «انتعاش» المجموعات الارهابية

اجراءات «مرتبكة» لمحاصرة «كورونا»... «الصندوق» يصعد وبيفاني «يتهم» المصارف



النهار: تحذيرات جديدة لصندوق النقد وعرض للتدخل



الجمهورية: مفاتيح السلطة لم تفتح باب الخليج



البناء: إيران تهدّد برد حاسم و«زمن اضرب واهرب قد ولّى» لكل مَنْ يثبت تورّطه بحادث نطنز / إبراهيم عاد بوعود كويتيّة تظهر خلال أيام… ووفد قطريّ قريباً في بيروت / صندوق النقد ينحاز لأرقام الحكومة… وحبّ الله يتهم المصارف بالمضاربة /

the daily star: Tajideen freed by US as part of secret talks

l'orient le jour: Le Liban sur la pente raide, à moins que