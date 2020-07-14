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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 14 تموز 2020

14
JULY
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر حكومية إنه لولا الظرف السياسي الذي تمّ الترويج خلاله لضعف الحكومة ورحيلها لكان تعديل يطال عدداً من وزرائها ناضجاً للتنفيذ وهو أمر لا يزال مطروحاً بانتظار الظرف المناسب، خصوصاً أن الفرقاء المعنيين بتسمية الوزراء متحمّسون لتغيير بعض تسمياتهم التي ظهرت محدودية أفعالها وكثرة أقوالها.

 

كواليس

تعتقد مصادر عراقية أن حملة رئيس الحكومة نحو محافظة ديالى والحديث عن المعابر مع إيران تمّت بتنسيق مع طهران لصرف النظر عن النكسة التي أصابت مصطفى الكاظمي بعد اعتقاله عناصر من الحشد الشعبي بتهمة قصف السفارة الأميركيّة وفرض عليه إطلاق سراحهم بعد ليلة عاصفة شهدتها المنطقة الخضراء.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس

تردّد أن مسؤولاً رفيعاً أبدى استياءه أمام مقربين، من عدم إطلاعه مسبقاً على مهمة لموظف كبير في عاصمة شقيقة.


غمز
لوحظ أن نقابة الصرافين تشكو من نقص قدرتها على التلاعب بموضوع الدولار، بصرف النظر عن المصنفات والمسميات؟


لغز
لم يلمس المستهلك أي تبدل في الأسعار، على الرغم من نغمة «السلة الغذائية» وما يرتبط بها!

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

تتحدث مصادر معنية بملف ترسيم الحدود مع اسرائيل عن "حلحلة ما" قد تظهر خلال مفاوضات من المفترض أن تنطلق فعلياً بعد عدة أشهر.

 

تستبعد مصادر أمنية حصول تطورات عسكرية على جبهة الجنوب مشددةً على أنّ الوضع في لبنان قد يزداد سوءاً على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية لكنّ الموضوع الأمني لن يتخطى حدود المشاكل المحدودة.

 

يتعرض العديد من رحلات الطيران الآتية من أفريقيا للإلغاء من دون معرفة الأسباب الحقيقية.

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