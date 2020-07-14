وقفة تضامنية مع اهالي واقرباء طفلين توفيا لعدم استقبالهما في مستشفيين في بعلبك وطرابلس

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افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام "ان عددا من المحتجين نفذوا عند التاسعة من مساء اليوم وقفة تضامنية مع اهالي واقرباء الطفلين استنكارا لما تعرض له اهالي الطفلين في طرابس وبعلبك، الطفل (و.ا) لم يتم ادخاله مستشفى طرابلس الحكومي بسبب عدم توفر 500 الف ليرة مع ذويه، والاخر طفلة من أل شقير (3اشهر) بسبب عدم توفر الاوكسجين في المستشفى بعلبك الحكومي مما تسبب في وفاتهما، حيث تم قطع الطريق في ساحة الشهداء بالاطارات المشتعلة وطريق آخر عند منطقة الصيفي، وعلى الفور تدخلت القوى الأمنية والجيش اللبناني وازالت العوائق والاطارات مما حصل اشكالات بين الطرفين، وتم فتح الطرقات.