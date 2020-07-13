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قسطنطين: نتحالف مع من يريد سيادة لبنان واستقراره الامني واي محاولة لضرب هذا الاستقرار ستواجه من قبل التيار بشراسة

13
JULY
2020
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أكد مستشار رئيس التيار الوطني الحر أنطوان قسطنطين  ان "تدوير الزواية بالمعنى الأخلاقي هو المواجهة وتخفيف من حدتها لا الإلتفاف على الحقائق، وحلفاء التيار الوطني الحر واضحين والتيار هو كتلة برلمانية غير ممثل بالحكومة وهو داعم ومسمي لرئيس الحكومة واعطى الثقة لها"، مشيراً الى ان "التيار يواجه العديد من الأمور، ونحن نلتقي مع القوى الأخرى ونصوت حسب توجهاتنا، والتحالف بالمعنى السياسي هو التحالف مع من يريد سيادة لبنان واستقلال واستقراره الامني، واي محاولة لضرب الاستقرار ستواجه من قبل التيار بشراسة فوحدة لبنان من الاساسيات لدينا". 

 

وشدد قسطنطين في حديث تلفزيوني على ان "العمل السياسي ليس جامداً بل ديناميكي، واذا كنا ثابتين على الثوابت هذا يعني ان المنطلقات الاساسية هي سليمة، ونحنا والقوات اللبنانية ملتزمين بجوهر واساس اتفاق معراب، الذي يقوم على اننا قوى سياسية نتقف على نظرة محددة حيال ما يخص باستقلال لبنان ووحدة اراضيه، واتفاق معراب انهى مرحلة مؤسفة من الصراع والنزاع اصاب كل المكونات اللبنانية"، لافتاً الى انه "ظهرت عدة اختلافات بين كلا الفريقين فالتيار كان يتوقع ان تكون القوات اللبنانية الداعم الاول للعهد ولكن حصل عكس هذا".

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