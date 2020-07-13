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بمناسبة ذكرى عدوان تموز 2006 قال رئيس مجلس النواب نبيه بري :



عدوان تموز 2006 ارادته اسرائيل نقطة انكسار.... فكان نقطة انتصار للبنان واللبنانيين في مقاومتهم وصمودهم ووحدتهم .



واضاف: تموز 2006 يجب ان يبقى محطة لإستخلاص الدروس والعبر بأن لبنان قادر على صنع قيامته وتحويل التحدي الى فرصة اذا ما توافرت الارادة الوطنية الجامعة والصادقة، في ذكرى عدوان تموز التحية تبقى للشهداء وللسواعد التي حمت ولا زالت تحمي لبنان جيشاً وشعباً ومقاومة.



وكان رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري قد عرض الاوضاع العامة لاسيما الوضعين المالي والإقتصادي خلال إستقباله في مقر الرئاسة الثانية رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط بحضور الوزير السابق غازي العريضي الذي قال بعد اللقاء خلال دردشة مع الإعلاميين بأن اللقاء هو لإستكمال التشاور مع دولة الرئيس نبيه بري.