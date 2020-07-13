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لبنان والحياد: بين التمني والواقع (جهاد طربيه)

13
JULY
2020
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كثر الحديث في الاونة الاخيرة عن " حياد لبنان " ، خاصة في مواقف سياسية صادرة عن مواقع مختلفة . قد يكون الحياد نظرياً الخيار الافضل للبنان، وهو البلد الصغير الذي تتدخل في شؤونه دول عدة .

 

لكن طرح فكرة الحياد ليس جديداً على الساحة السياسية في لبنان فقد بدأت المطالبة به منذ مئة عام.

 

ففى 20 تموز 1920 طالب مجلس ادارة جبل لبنان بالحياد وبنتيجتها تعرض اعضاءه للاعتقال والنفي بسبب المطالبة بالحياد، حيث ورد في القرار الذي صدر في حينه العبارات التاليــــــة :

 

".... ما يستلزمه استقلاله وحياده السياسي ايضاً لوقايته من المطامع والطوارئ ... "

" .... حياده السياسي بحيث لا يحارب ويكون بمعزل عن كل تدخل حربي..."

 

ومنذ الاستقلال توالت البيانات الوزارية التي نادت بالحياد :
فحكــــومة الاستقــلال الاولــى برئـــاسة ريـــــاض الصلـــح طرحت شعــار
" لاشرق ولا غرب". وحكومات الرئيس رشيد كرامي كررت مقولة " تغزيز العلاقات مع جميع الدول الصديقة من ضمن مبدأ الحياد وعدم الانحياز" والرئيس صائب سلام اكد مراراً على ان لبنان " سيتجنب في علاقاته الخارجية سياسة المحاور والتحزب ".

 

فالتاريخ السياسي للدولة اللبنانية يؤكد على انه لا يكف توافق اللبنانيين على الحياد وابعاد بلدهم عن سياسة المحاور.فالعائق الاكبر كان دائما الواقعين الاقليمي والدولي، وللعلم الدولة السويسرية لم تنعم بالحياد لولا ضمانة القوى الاقليمية ( فرنسا والمانيا ) وضمانة الامم المتحدة .

 

وعليه ، فالسؤال الاول يكمن في معرفة ما اذا كان مقبولاً للبنان ان يخرج من الصراع الاقليمي ونتائجه التي يعاني منها، فبعضها بدأ سنة 1948 مع احتلال فلسطين من قبل العدو الاسرائيلي وبعضها الاخر منذ سنة 2011 مع بدء الازمة في الدولة السورية ؟؟

 

والسؤال الثاني المستجد يتعلق بمعرفة ما اذا كان مقبولاً دخول الدولة اللبنانية نادي الدول المنتجة للنفط والغاز ؟؟

 

هــــذا هـــــو واقع التاريخ اللبناني، ويبقى التمني بــــــأن يصبح " حياد لبنان "
حاجة اقليمية ودولية .

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