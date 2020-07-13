قيادة الجيش تنعى شهيدها

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نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، المعاون علي العفي الذي استشهد بتاريخ 13/7/2020 في بلدة دورس، نتيجة تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد 4/7/1990 بعلبك.

- مددت خدماته في الجيش اعتباراً من 18 / 11 /2011 ثم نقل الى الخدمة الفعلية بتاريخ 3/1/2012.

- حائز على عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات، وتهنئة وزير الداخلية والبلديات مرة واحدة.

- الوضع العائلي: متأهل وله ولد واحد.

يُنقل الجثمان بتاريخ 13 / 7 /2020 الساعة 13.00 من مستشفى دار الأمل إلى منزله الكائن في بلدة بعلبك، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 16.00، ويُوارى الثرى في جبانة الشهداء - بعلبك.



تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في حسينية السياد – عين بورضاي.