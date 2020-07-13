وفاة المدير العام الأسبق لقوى الأمن الداخلي اللواء عمر مخزومي

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نعى النائب فؤاد مخزومي عمه المدير العام الأسبق لقوى الأمن الداخلي، اللواء عمر مخزومي.



وقال في بيان صادر عن مكتبه أنه سيصلى على جثمانه عصر غد الثلاثاء الواقع في 14-7-2020 وذلك في مسجد البسطة التحتا ويوارى الثرى في بيروت- الباشورة.

وبسبب الأوضاع الصحية الراهنة يتقبل التعازي عبر الهاتف:

70101222 (لينا مخزومي)

01637000- 03167744

01-998440 ext 300

وعبر البريد الإلكتروني: RSVP@makhzoumi.com