نتائج فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت بتاريخ 11 تموز

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أعلنت وزارة الصحة العامة نتائج فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 11/7/2020، والتي أظهرت وجود حالة واحدة إيجابية.





وجاءت النتائج على الشكل التالي:



رحلة دالامان: شركة WOL رقم 4404 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق: الشركة السورية رقم 1193 (حالة واحدة ايجابية)

رحلة برلين: شركة WLB رقم 5510 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة بروكسل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة كراسندرا: الشركة الروسية رقم 5501 (جميعها سلبية)

رحلة تونس: شركة MEA رقم 592 (جميعها سلبية)

رحلة اديس ابابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق: الشركة السورية رقم 1197 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 220 (جميعها سلبية)