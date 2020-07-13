تحطيم زجاج قسم الطوارىء في مستشفى طرابلس بعد وفاة طفل فيه

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" في طرابلس عن إقدام عدد من الأشخاص والشبان على تحطيم الواجهات الزجاجية في قسم الطوارىء في مستشفى طرابلس الحكومي في منطقة القبة، اثر وفاة الطفل ع.م (4 أعوام) داخل قسم الطوارئ.



وأفاد ذوو الطفل أنهم أدخلوه إلى المستشفى عند الأولى من بعد منتصف الليل "وكان يعاني التهابا شديدا وارتفاعا في الحرارة يستدعي إدخاله إلى قسم الإنعاش"، لافتين إلى أنهم انتظروا الطبيب الخاص، "ليأتي الأمر بإبقاء الطفل في قسم الطوارىء ولم يتم ادخاله الى قسم العناية المركزة، وما لبث ان فارق الحياة".



وقد تدخلت عناصر الجيش المتواجدة عند مدخل المستشفى لتهدئة الوضع واعلنت إدارة المستشفى لـ "الوكالة الوطنية للاعلام" أنها ستصدر بيانا يوضح ملابسات الحادثة.