عناوين الصحف ليوم الأثنين 13 تموز 2020

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الأخبار: «تتريك» في الشمال

12 تموز... قيامة لبناننا الجديد!

تخفيض سياسي لسعر الدولار؟

الموجة الثانية من «كورونا» بدأت: هناك داعٍ للهلع



الديار: 2.5 مليار دولار أميركي حجم تحويلات المُغتربين في 2020 والتعويل على تعميم مصرف لبنان

قرارات الحكومة أفقدت لبنان ما يفوق الـ 16 مليار دولار أميركي مداخيل بالعملة الصعبة

التضخم الحاصل أصبح يُشكّل خطرًا أكبر على النمو الإقتصادي من خطر الدين الخارجي



نداء الوطن: كورونا... الحكومة تحثّ على "حبس الأنفاس" وهواجس حول داتا الـ"DNA"

الراعي يواجه "عبَث الأكثرية" بثلاثية "الحياد والسيادة والهوية"





اللواء: بيروت منكوبة بالتقنين.. وفيتو أميركي على الكهرباء السورية!

لودريان السبت في بيروت: رسالة بلهجة حادّة.. وابراهيم في الكويت.. والكورونا «تحرج» التعبئة

النهار: كورونا لبنان: الذروة



الجمهورية: الكابيتال كونترول على الطاولة مجدداً

البناء: عودة التأرجح في سعر الصرف تثير التساؤلات… وقسوة تقنين الكهرباء تُسقط وعد الوزير / دياب واثق من الانفراج في مفاوضات الصندوق… ولبنان لن يكون تحت سيطرة أحد / إبراهيم في الكويت لبرمجة مساهمة ماليّة ونفطيّة… وموجة كورونا الجديدة تدقّ الباب /



l'orient le jour: Le Liban sur le point de passer à la phase de transmission communautaire

the daily star: New COVID-19 cases hit record 166