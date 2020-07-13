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أسرار الصحف ليوم الأثنين 13 تموز 2020

13
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اللواء: أسرار

همس
تبيَّن أن زيارة السفيرة الأميركية إلى السراي وتناولها الغداء مع رئيس الحكومة تم إنجاز ترتيباتها على عجل، لتأكيد تمسك لبنان بعلاقاته مع واشنطن والغرب، رغم رواج الأحاديث حول التوجّه إلى الشرق!


غمز
وجّه رئيس تيار سياسي بارز «تأنيباً» شديد اللهجة إلى أحد وزرائه، بسبب الإخفاقات التي رافقت مشاركته في الجولة الأخيرة مع صندوق النقد الدولي!


لغز
حرصت أوساط رسمية على إحاطة بعض جوانب محادثات الجنرال ماكنزي بسرية خاصة، رغم محاولات أطراف حزبية الإطلاع على التفاصيل كافة!

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تساءل سفير سابق عما إذا كانت دوائر المستشارين في بكركي قد أحاطت البطريرك بشارة الراعي قبل كلامه الموجَّه لتركيا حول رفض خطوة إعلان تحويل “آيا صوفيا” الكنيسة التاريخيّة من متحف إلى مسجد أن هذا الكلام يتعارض مع دعوته لحياد لبنان، لأن من موجبات الحياد الامتناع عن التدخل في السياسات الخارجية ومواقف الدول إلا عندما تمسّ بحياد الدولة المعنية.

 

كواليس

قال دبلوماسي فرنسي أمام سفراء عرب في دولة خليجية إن عدم صدور مواقف واضحة من المرجعيات الإسلامية في العالم من القرار التركيّ حول «آيا صوفيا» سوف يجعل من الصعب على حكومات أوروبا التصرّف بقوة لإدانة أي إجراءات يقوم بها كيان الاحتلال تتضمّن تغييراً في هوية المقدسات الإسلامية.

 

 

 

 نداء الوطن: خفايا

يردّد وزير محسوب على حزب بارز موالٍ أنه لم يتلقّ حتى الساعة أي تغييرات بشأن موقف حزبه الرافض للتعاقد مع شركة عالمية.

ما زال حزب مسيحي بارز غير متحمّس لإقامة جبهة معارضة ذات طابع مسيحي، انطلاقاً من تشديده على أهمية أن تكون هذه الجبهة وطنية تضم جميع المعارضين من مختلف المكونات اللبنانية.

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