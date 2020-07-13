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السفير السعودي «يقاطع» الحريري وجعجع

13
JULY
2020
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نقل زوار السفير السعودي وليد البخاري عنه استياءه من الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. ولفت هؤلاء إلى أن البخاري الذي يقاطع الحريري وجعجع، رغم أنه كثّف لقاءاته أخيراً في اليرزة وزار عدداً من الشخصيات الدينية والسياسية، يكرر أمام زواره امتعاضه من الطرفين. ويشير إلى أن كليهما لا يتنازل للقاء الثاني، وأنهما يتمسكان بالشكليات. وقال إنه بات يتفادى اللقاء بهما لأن الحريري وجعجع لا يقولان شيئاً سوى الكلام أحدهما ضد الآخر. ويضيف هؤلاء أن البخاري يتحدث عن أن سياسة السعودية تجاه لبنان لا تقتصر على الحريري وجعجع، وأنه يعبّر عن سياسة بلاده. وتجدر الإشارة إلى أن البخاري قاطع العشاء الذي أقيم الأسبوع الماضي في معراب لعدد من السفراء العرب.

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