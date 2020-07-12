عائلة مصابة بفيروس كورونا هربت من مستشفى الحريري

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أربعة أشخاص من عائلة واحدة، مثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، غادروا مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، قبل انتهاء إجراءات دخولهم المستشفى، وتوجهوا عبر فان إلى بلدتهم البازورية في قضاء صور.



واثر تداول المعلومات عن الأمر، وبناء لإشارة المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، تحركت القوى الأمنية وألزمتهم بعدم مغادرة منزلهم في البلدة، مع سائق الفان الذي أقلهم، حيث تم تثبيت نقطة أمنية عند مدخل المبنى، والاتصال فورا بالصليب الأحمر، لإعادتهم إلى مستشفى رفيق الحريري في بيروت، واتخاذ الاجراءات اللازمة.