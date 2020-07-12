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الجامعة اللبنانية تقرر تأجيل الامتحانات الحضورية... ووزير التربية يعلق!

12
JULY
2020
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صدر عن مجلس العمداء في الجامعة اللبنانية البيان الآتي:
بناء على الإصابات المرتفعة المسجلة اليوم داخل بعض المؤسسات والتي لا علاقة لها بالجامعة اللبنانية،
وتفهما لشعور الذعر الذي أحدثته لدى الأهالي ولدى طلابنا الأعزاء،
وبما أن وزارة الصحة تتوقع أرقاماً مرتفعة خلال الأيام القليلة المقبلة وتقوم بإستكمال الترصد الوبائي وتقييمه داخل المجتمع اللبناني في كافة المناطق،
ولحين إتمام هذا الأمر،
اتخذ مجلس العمداء في الجامعة اللبنانية القرار بتأجيل الإمتحانات لمدة أسبوع من تاريخه، على أن تستأنف الإثنين المقبل الواقع في ٢٠ تموز ٢٠٢٠ بحسب البرنامج نفسه متمنين السلامة لوطننا وطلابنا الأعزاء.


وردوره غرد وزير التربية قائلاُ:

"كلنا نعمل يدًا بيد لنصل الى جادة الأمان. طلابنا الأعزاء في الجامعات والمعاهد الفنية، ستوقف هذا الاسبوع استثنائياً الدروس والامتحانات الحضورية. نشكر الجامعة اللبنانية والمديرية العامة للتعليم المهني لتعاونهم. اغتنموا هذا الاسبوع درسًا واجتهادًا، فبكم ينهض وطننا الحبيب لبنان!"

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