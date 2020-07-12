خروقات اسرائيلية بالجملة: ١٥ طائراة حربية واستطلاعية خرقت الأجواء اللبنانية اليوم!

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"خرقت 4 طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 12/7/2020 الساعة 13.35، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب جبيل وصولا حتى فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 13.45 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة.



وعند الساعة 14.05، خرقت طائرتان حربيتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب الناقورة وصولا حتى فوق البحر غرب جبيل، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 14.20 من فوق البحر غرب الناقورة.



وعند الساعة 14.25، خرقت طائرتان حربيتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب الناقورة وصولا حتى فوق البحر غرب شكا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق البحر بين شكا والجنوب، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 15.20 من فوق البحر غرب الناقورة.



وعند الساعة 15.45، خرقت طائرتان حربيتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش وصولا حتى فوق البحر مقابل جبيل، ونفذتا طيرانا دائريا فوق كافة المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 17.10 من فوق البحر غرب الناقورة".



طائرات استطلاع



كما أصدرت بيانا ثانيا جاء فيه: أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:"خرقت 4 طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 12/7/2020 الساعة 13.35، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب جبيل وصولا حتى فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 13.45 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة.وعند الساعة 14.05، خرقت طائرتان حربيتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب الناقورة وصولا حتى فوق البحر غرب جبيل، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 14.20 من فوق البحر غرب الناقورة.وعند الساعة 14.25، خرقت طائرتان حربيتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب الناقورة وصولا حتى فوق البحر غرب شكا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق البحر بين شكا والجنوب، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 15.20 من فوق البحر غرب الناقورة.وعند الساعة 15.45، خرقت طائرتان حربيتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش وصولا حتى فوق البحر مقابل جبيل، ونفذتا طيرانا دائريا فوق كافة المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 17.10 من فوق البحر غرب الناقورة".كما أصدرت بيانا ثانيا جاء فيه:

"خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 12/7/2020 الساعة 06.05، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 07.20 من فوق بلدة رميش.



وعند الساعة 07.10، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، البقاع الغربي، عاليه والشوف، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15.05 من فوق بلدة كفركلا.



وعند الساعة 08.15، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 14.30 من فوق البلدة المذكورة".



وعند الساعة 09.25، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 12.25 من فوق بلدة الناقورة.



وعند الساعة 12.25، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 13.00 من فوق بلدة رميش".