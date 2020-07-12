محافظ بيروت يرد على يعقوبيان: لعدم استغلال موضوع كورونا.. فمن حق عمال نظافة مدينتنا ان نقدم لهم الرعاية الصحية والانسانية

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كشف محافظ بيروت القاضي مروان عبود أن "البعض يلجأ الى تجييش اهالي بيروت عبر الاعتراض على حجر عمال احدى شركات التنظيف في الكرنتينا"، وأكّد ان اللجنة الوطنية المكلفة محاربة فيروس كورونا اعدت خطة وطنية لمكافحة الوباء واحتوائه وفق قواعد سلوك معتمدة ابرزها: اللجوء الى حجر المناطق والاحياء او الاشخاص المصابين لذلك تم اختيار ٣٣ مركز حجر في كل لبنان ومن بينهم في منطقة الكارنتينا.



ولفت الى أنه "بعد ان ثبت اصابة ١٣٥ عاملا من اصل ٥٠٠ يتولون النظافة في بيروت ولكي لا يبقوا بين السكان وينشروا الوباء على صعيد المدينة ارتأى المعنيون عزلهم في مركز الكرنتينا لكونه مجهزا ويخضع لحراسة من قبل حرس مدينة بيروت، وحيث تتم معاملتهم بطريقة انسانية الى حين صدور النتائج السلبية."

ودعا عبود أهالي في بيروت "لعدم الانجرار الى اي تجييش او استغلال للموضوع فمن حق العمال الذي يهتمون كل يوم بنظافة مدينتنا ان نقدم لهم الرعاية الصحية والانسانية."



وتوجه الى سكان منطقتي المدور والكرنتينا قائلا: "أنني حريص على حمايتكم وسلامتكم ومستقبلكم كحرصي على نفسي وان منطقتكم لن تكون مستقبلا الا مكانا للازدهار والنهضة والعمل".



وأكد أن أن الحجر في مركز الكرنتينا موقت ولن يمتد الا لخمسة ايام.