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هيئة الاطباء في التيار الوطني الحر تستنكر قرار وزير الصحة!

12
JULY
2020
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بيان صادر عن هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر

بكثير من الاستغراب تلقينا قرار معالي وزير الصحة الدكتور حمد حسن بالتطبيق الجزئي والإستنسابي لقانون تنظيم مهنة الصيدلة في لبنان وخصوصاً لجهة منع الاطباء من الحصول على اللقاحات وغيرها من المستلزمات الطبية وحصرها بين الصيدليات والمرضى بشكل يتعارض مع دور أساسي للأطباء ويعرّض المريض لمخاطر صحية جدّية وذلك بعيداً عن تطبيق كامل قانون الصيدلة، علماً أن قانون تنظيم مهنة الصيدلة نفسه يمنع أيضاً الصيدلي من إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية في الصيدليات كما لا يسمح له بتشخيص الأمراض وبيع الأدوية من خارج لائحة ال OTC دون وصفة طبية. كما ان القانون يسمح للصيدلي ببيع اللقاحات وليس بالتلقيح، وهو لا يجيز للصيدلي تجديد وصفات الأدوية المزمنة من دون وصفة طبيب.
وبالتالي فإن المطلوب تطبيق القانون كاملاً وليس اجتزاءه باستنسابية.

بناء عليه نتمنى على معالي الوزير تعليق العمل بالقرار الجديد والمجتزأ إلى حين التمكن من تطبيق القانون كاملاً، كما نحثّ نقابة أطباء لبنان على اتخاذ القرارات الجريئة اللازمة في هذه المرحلة الحرجة وندعو أيضاً الى نقاش بنّاء بين المعنيين وخصوصاً نقابتي الاطباء والصيدلة ووزارة الصحة للوصول الى نتائج تلائم الجميع تحت سقف القانون.

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