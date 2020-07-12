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مدرّس لبناني استغل مهنته ليمارس أفعال منافية للحشمة والتحرّش بتلامذته

12
JULY
2020
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 توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام أستاذ بممارسة أفعال منافية للحشمة ومحاولة التحرّش الجنسي بعددٍ من الطلاب القاصرين والبالغين، وذلك من خلال إرساله رسائل نصيّة (SMS) وفيديوهات وصور جنسية يظهر فيها عارٍ.

على الأثر ونتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت هذه الشعبة الى تحديد هويته، وهو لبناني عمره 30 سنة، وعملت على توقيفه بتاريخ 8-7-2020.

بتفتيشه، ضُبط بحوزته هاتفه الخلوي، وحافظ معلومات (HARD-DISK) وحاسوب، تحتوي جميعها على محادثات وفيديوهات جنسية وصور إباحية تُظهِره عارٍ.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة ممارسته أفعال منافية للحشمة والتحرش الجنسي بعددٍ من الطلاب في الصرح العلمي وابتزازهم، ومحاولة استدراجهم الى منزله بحجّة مساعدتهم في دروسهم، وذلك بعد طلبه إليهم تنزيل برامج وتطبيقات على أجهزتهم الخلوية للتواصل معهم، وإرساله مقاطع فيديو وصور إباحية بغية استدراجهم لممارسة تلك الافعال.

كما اعترف بإقدامه على تصوير مقطع فيديو إباحي في داخل منزله مع شخص آخر -يجهل اسمه- تعرّف عليه عبر برنامج للتواصل الاجتماعي بإسم وهمي.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات، في أي ظرفٍ من الظروف، كي لا يقعوا ضحيةً ويتم استغلالهم من قبل الاخرين.

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