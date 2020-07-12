هكذا سيكون طقس بداية الأسبوع

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الإثنين غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، مع إنخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل ورياح ناشطة أحيانا، كما يستمر تكون الضباب وبشكل كثيف على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية والداخلية أحيانا. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي رطب ومعتدل الحرارة نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة حتى يوم الأربعاء حتى يتحول إلى حار نسبيا.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة ورطوبة مرتفعة خاصة على الساحل كما يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا، يتحول تدريجيا خلال الليل الى غائم. الإثنين: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع إنخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل ورياح ناشطة أحيانا، كما يستمر تكون الضباب و بشكل كثيف على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية والداخلية أحيانا.

الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في المناطق الداخلية والجبلية مع بقاء ظهورالضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 24 الى 30 درجة. فوق الجبال من 18 الى 28 درجة. في الداخل من 20 الى 38 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 15 و40 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

- حال البحر: مائج قليلا حرارة سطح الماء: 27°م.

الضغط الجوي: 1006 HPA أي ما يعادل: 755 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 37:05 ساعة غروب الشمس: 50:19